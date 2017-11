"Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour" qu'ils nous disent. Eh bien pour la santé de vos oreilles, je vous conseille un bon Pamplemousse de la Réunion. Premier album pour ce trio, qui annonce la couleur dès les 10 premières secondes : la guitare en boucle sur un riff entêtant, un sublime cri rageux et mélancolique, la batterie qui explose et la basse qui enveloppe tout ça. Un album de 9 titres riches et méchamment bien construits. Globalement noise, mais qui sait varier les plaisir : sur "Marabout", on trouve des sonorités métal ; avec "Suffocating", c'est 8 minutes de tergiversations électriques délicieuses ; quant à "I hate this song", la très mal nommée, on tient une de ces bastos que l'on peut laisser tourner en boucle dans ses cages à miel sans overdose (cf. Youtube). Oubliez vos fausses idées sur la musique des îles, car c'est pas parce qu'on habite à La Réunion qu'on doit faire des percus ou du ragga (comme c'est pas parce qu'on habite Paris qu'on doit jouer de l'accordéon). En conclusion si tu cherches du bon rock noise, faut taper dans l'insulaire : Hawaï a(vait) Chokebore (période 90's), la Réunion a Pamplemousse, et c'est pas rien.

Eric