Les travaux des Polonais Owls Are Not regroupés dans un 8 titres appelé Isnot et livré en 200 exemplaires fin 2016 me rappelle, entre autres, ceux de groupes français lorsque le rock électronique influencée par le dub aux ambiances souvent obscures se développait méchamment en France dans les années 2000. À ce sujet d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont disparu de la circulation (Yerban Kuru, Goah Sativa, JMPZ, qu'est devenu Idem au fait ?), mais ce genre aux frontières insoupçonnées sévit encore et toujours. La formation de Varsovie se considère comme "un groupe expérimental qui crée de l'espace en musique", ce n'est pas faux, tout du moins dans sa propension à développer des univers majoritairement instrumentaux comblés de samples extraits de divers médias dont le 7ème art. D'ailleurs, le nom du groupe aura surement éveillé l'esprit des fans de Twin Peaks, série de Lynch mêlant intrigues et dialogues sibyllins. Et bien, Owls Are Not, c'est un peu ça, leur style n'est pas totalement dub-rock ou post-rock, ni complètement électronique, encore moins ambiant, et pour le côté expérimental, on vous laissera juger de la qualité de ce curieux mais excellent disque.

Ted