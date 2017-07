Si l'acte de naissance d'Onlap annonce 2006 comme point de départ, le coeur du réacteur est en place d'un peu plus longtemps car Flo (guitariste et chanteur) et Franck (bassiste) jouaient déjà ensemble avec Anyway, les apports de Pierre (guitariste) et Raf (batteur) ayant fait évoluer leur son, le changement de nom semblait logique... Leur premier album A leap in the dark sort en 2009 et permet aux Franciliens de faire quelques concerts... et d'attirer dans leurs filets Guillaume qui devient leur chanteur principal. Avec lui, ils enregistrent un EP au nom évocateur (The awakening en 2012) mais la croissance du combo est ralentie par une nouvelle modification du line-up. Depuis 2014, ils ont été rejoints par Andréa à la batterie, c'est ce quintet qui présente Running, un nouvel EP qu'ils ont patiemment élaboré avec des amis. Beau son, bel artwork, beau clip, morceaux accrocheurs, Onlap est prêt à franchir un nouveau cap.

Oli