En mars 2016, il y a encore des groupes qui sortent des K7. Et pas pour vendre un truc collector de plus, non, pour partager leur musique. C'est le cas de Off Models qui s'offre également à toi en version numérique au cas où le mot "walkman" te semble sortir d'un film historique. Pas de nom pour ce premier cinq titres mais de la pop-rock bien rythmée emmenée par la voix d'Annita, une voix qu'elle casse légèrement pour faire varier le grain et accentuer l'ambiance eighties (cette petite reverb). Pour autant, le son est chaleureux et comme le quintet n'est pas avare de riffs et de gimmicks, on n'a pas beaucoup le temps de disserter sur telle ou telle influence (on peut remonter jusqu'aux sixties sans souci), embarqué que l'on est par l'enchaînement des plages (quand un morceau arrive à 3 minutes, c'est qu'il est long). Du rythme, des sons travaillés, des mélodies, du punch, que demander de plus au quintet ? Un CD ? Ou un vinyle... Et des concerts bien sûr.

Oli