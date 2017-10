Plus connu sous le pseudonyme Oddisee, Amir Mohamed el Khalifa est un rappeur américain actif depuis 1999 que ce soit en solo ou avec les groupes Diamond District et Low Budget Crew. Sa discographie studio s'étale sur huit albums. Bien sûr, comme tout bon musicien hip-hop, il possède également une petite valise de mixtape. La dernière bande paraît sur le label Melo Music Group en 2016 et se nomme The odd tape. Soyons clair, Oddisee a un bon petit flow qui me pousse à écouter cette dernière création qui est en fait... instrumentale, snif. Finalement, c'est surtout une petite collection de samples savamment cuisinés dans son labo. Une forme d'hommage à toutes les musiques qui bercent ses compositions. Pianos, cuivres, percussions : tout le bataclan est appelé pour nous amener à la croisée des genres. Les amateurs de smooth jazz se régaleront. Les autres entendront une musique digne de nous faire patienter au téléphone. Malgré la recherche musicale un enregistrement d'Oddisee sans son flow, c'est un peu un steak sauce poivre sans steak : ça manque un peu de saveur.

Julien