C'est sous l'impulsion du batteur tourangeau Mike (ex-As De Trefle, Melted Space...) que The Newtons s'est formé, vite bien entouré par des musiciens d'expérience, ils enregistrent un premier EP à l'été 2015 mais quelques changements de line-up retardent sa sortie (le chant est ré-enregistré fin 2016). Finalement, c'est fin décembre 2017 que nous pouvons écouter les 6 titres marqués par l'influence du rock américain (les guitares) comme de la pop anglaise (certaines lignes de chant très mélodiques). Très facile à écouter, The Newtons seront taxés de "gentillets" par les amateurs de power rock ultra burné mais derrière l'évidence de certaines harmonies, on a une vraie recherche de contrastes et des morceaux bien amenés/arrangés ("Everybody") où les variations de rythmes et de tons donnent le label "rock" à l'ensemble (quand certains obtiennent juste le "bon pour la radio"). Toutes les compos sont très travaillées, peut-être trop même car en plaçant des petits effets, des notes "supplémentaires", un petit coup de boost sur la basse là, on perd parfois l'essence même du titre et ainsi sa dynamique propre. Simplifier et fluidifier le jeu permet souvent d'être plus efficace mais c'est paradoxalement très compliqué...

Oli