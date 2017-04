Enthousiasmant, le premier deux titres de Nevraska était une excellente carte de visite de l'univers du groupe formé en 2013. Bluffant est ce premier album tant il marque immédiatement les esprits et enfonce le clou bien profond : les amateurs de rock majoritairement instrumental avec un gros son seront forcément comblés par la maîtrise du combo quand il s'agit de composer des titres accrocheurs et variés. Et qualifier la musique de Nevraska de rock est clairement réducteur tant leur identité semble piocher dans bien des ramifications pour aboutir à un tout singulier.



Dès le premier titre, "Dux bellorum", c'est la fête à le décibel et Nevraska assène de suite un rock cinglant, blindé de qualités soniques pour un résultat galvanisant. Quelques moments jouissifs plus tard et une dynamique d'enfer, on songerait presque à se dire que cet album est un brin monomaniaque dans la tonalité que le groupe nous fait largement mentir en proposant un titre chanté ("Reason to claim"), des samples qui viennent varier les accroches et les plaisirs ou un morceau qui se voit doté d'un nette changement d'ambiance ou d'instrumentation, comme le piano de l'assez excellent "Kollapse".



Pas le temps de dire ouf que l'album est déjà arrivé à son terme. Dire que ces 11 titres passent comme une lettre à la poste est un doux euphémisme. Nevraska a frappé un grand coup avec Grave romance qui cumule des atouts massifs : un songwriting de qualité, une identité musicale et visuelle affirmée, une prod' en béton armé... Bref, c'est du très haut niveau !

Cactus