Dans les contes pour enfants, il y a souvent un moment où le héros doit choisir entre un chemin à gauche, sombre, inquiétant, envahi de ronces d'où semblent grouiller d'immondes créatures ; ou un chemin à droite, lumineux, bordé de jolies fleurs multicolores où volettent des myriades de papillons. Après 2 albums plutôt orientés hardcore, plaisants mais sans plus, My Ticket Home est arrivé à ce carrefour : il pouvait prendre à gauche et trouver éventuellement son propre style, entre HxC, punk et métal. Il pouvait prendre à droite et proposer un album nu métal, dans la lignée de Linkin Park. Et c'est malheureusement le chemin de droite qu'a choisi My Ticket Home. Beaucoup plus posé, les guitares moins saturées, le chant devenu plus clair, les titres plus tranquilles. Comme un ersatz de Linkin Park voire des Deftones. Vocalement, on pourrait même penser que Chester est ressuscité, tant la similitude est notable. Finalement, pour les fans de feu Chester et cie, My Ticket Home s'inscrit dans la juste continuité et ils y trouveront de l'intérêt. Pour les autres, on attendra le prochain carrefour, en espérant que My Ticket Home prenne le chemin de gauche, histoire de proposer un album plus audacieux.

Eric