Petit jeu : choisis d'abord un adjectif parmi les propositions suivantes : évanescent, onirique, lunaire, reposant, suave, entraînant, atmosphérique, paisible, éthéré. Ensuite, tu y rattaches un nom commun pioché dans cette seconde liste : ballade, voyage, univers, parenthèse, rencontre, vagabondage. Combine les deux termes, et tu auras une définition parfaite de l'empreinte musicale de cet Eye, un sympathique EP de 5 titres de Moonya. Derrière ce deuxième album, il y a Amandine Fontaine Rebière, artiste française multi instrumentiste (chant, guitare, mélodica, percussions, looper) qui développe une œuvre homogène, avec une réelle signature vocale et musicale : des titres qui débutent très épurés pour s'enrichir progressivement avec justesse et sobriété, par petites touches poétiques. L'ensemble de cet album est une dream pop subtile et douce. La voix oscille entre Lisa Germano et Elizabeth Fraser des Cocteau Twins sur une musique proche de Sigur Ros ou Cat Power. Un Eye qui peut s'écouter (eh oui !) sous une belle nuit d'été, à suivre les lucioles, attendre les étoiles filantes ou compter les cratères sur la lune.

