Monkypolis a mis en retrait la personnification du groupe sur ce nouvel EP, préférant mettre en avant une couleur, un vert tirant sur le jaune, et son code associé #B4CC03. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, de la jeunesse, du renouveau, elle va donc plutôt bien à nos petits effrontés qui servent quatre titres plein d'entrain, d'envie et de variétés. Fouillé et rythmé, "Give me some love" est une jolie entrée en matière mais des 4 compos, c'est "Crazy game" qui retient le plus mon attention (et la leur puisqu'il a été choisi pour servir de support à un clip). Mixant chant en anglais et français, refrain entêtant et couplets touchants, ce morceau élargit encore l'horizon de Monkypolis décidément à l'aise dans tout ce qu'il entreprend. Plus cool, "The nature of the soul" joue sur la rythmique et les sonorités plus que sur les mélodies, là aussi, c'est différent du reste... "Jet lag" ultra dynamique, punchy bénéficie du goût du old school (le piano clinquant !) mais du fait de sa durée, il est signalé comme un "bonus", il mérite pourtant largement le coup d'oreille, comme tout cet EP d'ailleurs. Si on a raté l'EP rose (#ED2D8D), on va surveiller la sortie des deux prochaines couleurs annoncées par les Grenoblois.

Oli