Nick Oliveri est certainement le plus emblématique des bassistes "stoner", il faut dire qu'il toujours été dans les bons coups... Guitariste au départ, il devient vite bassiste quand il rejoint ses potes John Garcia, Brant Bjork, Josh Homme et Chris Cockrell, on est en 1987, le groupe s'appelle Katzenjammer et ne fera pas parler de lui. Deux ans plus tard, Nick se barre provoquant un changement de nom du combo en Sons of Kyuss puis Kyuss. Un nom qui résonne aujourd'hui comme un totem et qui fera revenir le vilain petit bassiste dans les rangs pour deux albums cultes. En 1992, nouveau départ pour rejoindre The Dwarves avant de composer ses propres titres sous le nom Mondo Generator (1997) et de former avec quelques anciens potes Queens of the Stone Age, il reste dans la bande entre 1998 et 2004 et s'autorise de nombreuses escapades pour bosser avec plein de monde (Mark Lanegan Band, Masters of Reality, Turbonegro, The Knives, les Desert Sessions...) avant de retourner à la case départ avec Kyuss Lives!/Vista Chino. Son projet "solo" (où la liste des invités est une sorte de hall of fame du rock) prendra plus de place dans les années 2000 et ressort du placard en 2016 pour une tournée européenne et un Best of édité par Heavy Psych Sounds.

