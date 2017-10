Le Minimum est un duo qui, s'il a pris naissance dans les années 80 sous un autre nom, a sorti 4 albums entre 1997 et 2008 avant de passer en sommeil. Chantal et Jean-Paul ont remis le couvert depuis quelques années avec des amis pour mettre à l'honneur John Keats. Le poète anglais du début XIXème, auteur de nombreuses odes et poèmes dont Hypérion et Endymion rendus célèbres par Dan Simmons, a charmé Le Minimum qui retravaille ses textes en français (et en anglais) et les met en musique. Un habillage qui tient autant du blues dépouillé ("Ode à l'automne") que du prog (le spatial "Correspondaces") et qui vire parfois au trip-hop ("Dans les bras de mars"). Percussions, violons, contrebasse, guitares, textes samplés (du film Bright star consacré à l'histoire d'amour qui a tant inspiré Keats), voix, tous servent le propos et dégagent une atmosphère particulièrement chaleureuse. Enfin, si le propos est bien évidemment poétique, les mélodies restent pop, Chantal ne déclame pas des vers, elle chante avec douceur, Le Minimum est un groupe de musique, Around Keats n'est pas une performance transdisciplinaire, c'est un véritable album porté par un souffle romantique.

Oli