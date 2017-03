Winter housing From the shadows Little shade New hope Northern man

N'ayant rien à voir avec l'affaire judiciaire du même nom, Martinguerre est un one-man band folk avec guitare acoustique en main, dans la plus pure tradition anglo-saxonne, mené par un Français dont le nom de famille doit sûrement être Martin. Ce bonhomme n'est en réalité pas vraiment seul car sa folk est accompagnée de percussions plus ou moins présentes tout le long de cet EP de 5 titres (de la batterie s'invitant sur "Little shade" et "Northern man"). Enregistré en deux jours et produit par l'ex-guitariste d'A.S. Dragon, Peter Von Poehl, Mount joie est doté d'arrangements rendant l'œuvre aérienne et propice à la rêverie. Une réussite pleine de mélancolie avec de douces ballades qui nous caressent dans le sens du poil. Difficile alors de ne pas être touché par ses jolies sonorités et sur l'intention de son géniteur tant il excelle dans son art qui transpire l'honnêteté. Bref, si des artistes tels que Botibol, Hein Cooper, Chris Staples ou Arch Woodmann te parlent, fonce donc écouter ce disque !

Ted