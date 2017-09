Auteur en début d'année d'un premier véritable album nommé Singularity, le duo lillois de Margaret Catcher s'est laissé tenter par notre petit questionnaire aussi tordu que leur musique.

Thatcher ou Hulk Hogan ?

Pierre : Plutôt Hulk ... mais le gars tout vert, j'aime l'idée qu'il alterne calme et explosivité un peu comme la musique que l'on joue.

Xavier : Pareil, elle craignait pas mal la vieille. Je suis pas très catch mais Hulk (Hogan) est plus stylé et a l'air assez marrant.



Sylvester Staline ou Lenine Renaud ?

Pierre : Sylvester Staline, ce groupe me faisait délirer à l'époque.

Xavier : On a bu quelques bières sur les terrasses de Wazemmes avec les Lénine Renaud, mais désolé, perso, le grind déjanté l'emporte sur la chanson.



Macron ou macaron ?

Xavier : Faut bien avouer qu'ils ont grave assuré leur casting en nous trouvant le président beau gosse qui fait tomber les mamies, mais ça prend pas trop sur moi, mes goûts de luxe m'orientent plus vers les macarons...

Pierre : Ouais, macaron, fraise ou caramel beurre salé, j'adore !



La Malterie ou le CCL ?

Pierre : La Malterie, on y a répété des années, tourné notre dernier clip et vu plein de concerts au top. Mais le CCL, c'est ultra classe aussi, depuis le temps que le lieu existe, c'est génial !



Le bruit ou l'odeur ?

Pierre : Le bruit ET l'odeur, une petite pensée pour Chichi.

Xavier : Pierre a une sacré collection de Tee-shirts Jacques Chirac au passage.





À l'arrache ou ultra carré ?

Pierre : Ultra à l'arrache. Bon, ça dépend des moments.

Xavier : Super carré sur pleins d'aspects, et tellement bordéliques sur d'autres !



Rythmique ou solo ?

Xavier : En ce moment plutôt solo, vu que mon binôme prend ses congés paternité.



Humanisme ou transhumanisme ?

Xavier : Transhumanisme, le nom de l'album en témoigne, c'est la grosse thématique abordée depuis le début du projet. Dans les textes, on parle de mutations, d'intelligence artificielle, de robots, toujours avec une certaine dose de débilité ! Mais y'a quand même le côté humaniste, notamment dans une chanson comme "New transe" qui traite du monde post-Thatcher.



Welsh ou Potjevleesch ?

Pierre : Welsh, j'adore ce plat régional bien (bien) gras.

Xavier : Surtout quand il s'agit de le faire découvrir en plein été, à des potes musiciens de passage à Lille, en leur disant que c'est juste une tartine avec du jambon et du fromage, ça les a un peu choqués quand ils ont vu arriver les assiettes !



Larsen ou glitch ?

Pierre : Glitch, j'abuse de cet effet avec mon pad électronique.

Xavier : Larsen, j'abuse de cet effet avec ma Fuzz War.



Civil Civic ou Battles ?

Pierre : Battles époque Tyondai Braxton l'album Mirrored est fabuleux, une référence pour le groupe.

Xavier : Pour ma part, Battles aussi, bien qu'un poil moins emballé par les albums suivants... On avait partagé la scène avec Civil Civic sur un vieux cargo et ça reste un super souvenir.



Sortie de fac ou sortie de bar (pour draguer) ?

Pierre : Sortie de bar, mais surtout pour prendre du bon temps avec les potes.



Euro ou dollar ?

Pierre : Lev Bulgare

Xavier : Dollar, le mois dernier, on nous a proposé de prendre un extrait de notre clip "We want more" avec nos tronches et tout, pour une pub américaine. Ça n'a pas abouti finalement mais ça nous a bien fait marrer !



TER ou métro ?

Xavier : TER, beaucoup moins connoté "travail" que le TGV, et sûrement plus de diversité dans les paysages aussi quand tu sillonnes les lignes. J'ai fait pas mal de sons et de morceaux sur mon ordi à une époque dans les TER, l'allure du train est idéale pour laisser voguer l'imagination, c'est le cas pour le morceau qui porte ce nom d'ailleurs.



Super NES ou Mega Drive ?

Pierre : Super NES définitivement.

Xavier : Clairement ! Et Nintendo, encore aujourd'hui d'ailleurs ! avec Vincent, le sondié de Margaret Catcher, on est à fond sur Zelda, j'avoue.



Vocoder ou autotune ?

Xavier : Ça a toujours été vocoder, bien kitsch et délire pour parler de bananes ou de fin du monde. Y'a eu un petit passage par la talk box à la Stevie Wonder tout de même mais Pierre a toujours rêvé que je passe à l'autotune apparemment.

Pierre : L'effet est encore plus horrible, j'adore !



Jour ou nuit ?

Pierre : Nuit, pour composer c'est bien !

Xavier : Quoi de mieux que de se faire des nocturnes en studio à triturer plein de sons et enregistrer des voix avec une bonne Chimay bleue.



Windows ou Mac ?

Les deux : Mac

Merci à Christophe d'Atypeek Music et aux Margaret Catcher

Photo :

Ted