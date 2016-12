Margaret Catcher a publié sur le net début juillet, via le label Atypeek Music, un single intitulé "Zouki zouki". Un vrai tube de l'été labyrinthique, comme leur précédent EP d'ailleurs. Ce dernier nommé TER, sorti pas mal de mois avant, se présente en deux sections : le titre éponyme et ses 2 parties d'un côté, et une version revisitée par Jane Bug + un remix de NUMéROBé de l'autre. Autrement dit, en terme d'unité de style, faudra repasser car c'est la grosse fête du slip ! Le duo formé par le batteur Pierre Level et le bassiste Xavier Leloux se fait le chantre d'une totale liberté d'expression sans omettre d'y ajouter de la musicalité. Rock augmenté d'électro avec un clin d'œil au 8-bit, de vieux synthés, de saturation ronflante, de paroles incompréhensibles... Un voyage comme ceux qu'on peut avoir en TER, un peu de tension, de chaleur, d'angoisse, de relâchement aussi, avec cette version synth-pop minimaliste de Jane Bug, ou quelque chose de plus introspectif avec l'excellent remix de leur collègue de JFX Lab. Un EP recommandable qui a bénéficié d'un clip épileptique à base de fond vert, d'extraits de film et d'effets spéciaux qui font mal aux yeux. A leur image, quoi !

Ted