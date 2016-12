Les Parisiens de Mallory nous avaient fait parvenir leur 2 sans que nous ne soyons convaincus, avec ce Sonora R.F. Part I, on leur fait toujours les mêmes reproches : une production un poil légère sur les saturations, un accent anglais très perfectible et des influences très marquées (entre le grunge désabusé de Nirvana et l'indolence rock de Noir Désir). Ceci dit, cet album (qui promet une suite) est bien plus solide que le précédent, le son d'ensemble est correct, les enchaînements se font naturellement, le mélange d'anglais et de français passe plutôt bien (faut dire que l'accent est le même, ahah) et les différentes ambiances démontrent un vrai travail que le ton se durcisse, se noircisse ou d'adoucisse (le très beau "Cellule 7"). Des détails ne trompent pas (ces samples en espagnol qui ouvrent et ferment le disque), les gars ont bossé et ça s'entend. Certes, tout n'est pas encore parfait mais Rome n'est pas devenue la ville éternelle en un jour, la progression étant déjà nette, on ne peut qu'être confiant pour l'avenir. Plus cohérents, plus équilibrés, plus justes, les Mallory sont presque mûrs et promettent déjà de bons moments de live avec cet opus.

Oli