Entre un album de post-hardcore et un disque de métal chaotique, il est bon de reposer ses oreilles. Le premier opus de Luke Elliot, Dressed for the occasion arrive à point nommé pour cela. Le parcours de ce jeune américain (à peine 20 ans) est assez singulier, après un EP et quelques bonnes rencontres, il se retrouve à faire une petite tournée en Norvège où il recrute un backing band, enregistre cet album et signe sur un label. Nous voilà donc avec un américain qui risque bien de faire carrière en Europe avant de retourner poser ses notes aux States. Avec une voix pénétrante et des mélodies folk, il apporte beaucoup de chaleur malgré une certaine mélancolie (on sent aussi quelques pointes de blues). Partagé entre la guitare (acoustique ou électrique) et le piano (ou l'harmonium), Luke Elliot touche à tout et donne beaucoup de couleurs à son album (contrairement à la pochette) avec suffisamment de talent pour ne pas savoir dans quel style il est plus à l'aise. Certains l'ont comparé à Leonard Cohen ou installé à mi-chemin entre Sinatra et Springsteen mais aussi bon et agréable soit-il, il faut raison garder et éviter de s'enflammer...

Oli