Cinquième album en 10 ans pour Lower Than Atlantis, il est clair que les gars ne chôment pas mais plus j'écoute ce nouvel album, moins j'ai envie de le chroniquer... Plutôt bon public quand il s'agit de rock high energy, j'ai, au premier abord, été assez facilement séduit par quelques distorsions qui tranchaient avec les mélodies faciles. Et puis, il faut écouter et réécouter pour s'imprégner de l'album avant d'écrire dessus et plus ces écoutes avancent, plus le vernis craque et laisse apparaître le vide artistique. Pire, les rares bonnes idées comme ce gros riff de "Work for it" sont contrebalancées par des trucs insupportables (les choeurs sur ce même morceau). À se demander si les mauvaises idées ne se sont pas surimposées en studio (comment peut-on composer un titre avec de telles choeurs ?) ? D'autant plus qu'au moment d'enregistrer, le boss, c'était Dan Lancaster qui, à part Lower Than Atlantis, est seulement connu pour avoir produit le boys band boutonneux 5 Seconds Of Summer. Bref, si tu te dois te pencher sur un album de rock burné et mélodique, va plutôt fouiner du côté d'AFI, Highly Suspect ou même Bush.

Oli