Rarement un groupe émergent comme Lonely The Brave aura sorti autant d'albums en si peu de temps (4 en 3 ans), surtout que pour la moitié d'entre eux, ce sont des versions "deluxe" ou ici "redux" qui valent vraiment le détour. Ici, le projet était simple sur le papier, pas forcément évident à réussir en studio car le groupe a repris tous les titres de Things will matter mais en virant toutes les guitares distordues ! Les mélodies sont mises en valeur par du piano, un peu d'électro, des arrangements, quelques effets, les morceaux trouvent un nouvel habillage, une nouvelle profondeur et il y a fort à parier que celles (oui, davantage "celles" que "ceux") qui n'avaient pas encore succombé aux charmes des Anglais finisse par tomber amoureuses. Jouer en version unplugged (pratique revenue à la mode ces derniers temps) n'est pas forcément aisé mais souvent efficace ("Diamond days" mais aussi l'inédit "Things will matter") mais cette solution "redux" n'est pas la plus utilisée, le combo ayant préféré totalement revisiter ses idées, ne conservant que les mélodies, véritable colonne vertébrale de leur travail. C'est beau, c'est délicat et ça va plaire à tout le monde (et donc peut-être pas à toi dont les poils se hérissent quand tout est trop poli).

Oli