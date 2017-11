Fichtre, un nouveau disque d'Un Air Deux Familles ! Quinze ans après une première et triomphale réunion, la communion (pour ne pas dire fusion) des Ogres de Barback et des Hurlements d'Léo repointe le bout de son nez pour partager le temps d'une tournée (et d'un disque live sobrement intitulé Latcho drom live 2017) leur univers mélodieux et alternatif. Et un peu saltimbanque aussi.



Entre Les Ogres et Les Hurlements, mon cœur balance. J'ai énormément écouté ces deux groupes à la fin des années 90 à l'époque de leurs premiers albums respectifs. Et ma première rencontre avec ces groupes, c'est au fameux Caveau des Doms à Nancy que je l'ai faite. Un lieu extraordinaire en plein cœur de la cité Ducale où j'ai été époustouflé par la prestation punk des Hurlements et envoûté par le concert tout en finesse et en onctuosité des quatre Ogres. Et même si je suis avec une oreille trop distraite la carrière de ces groupes, écouter ce Latcho drom live 2017 m'a replongé avec nostalgie dans ma vingtaine insouciante. Il faut dire que les douze (!) musiciens n'ont pas leur pareil pour ambiancer une salle, d'autant plus si elle est déjà conquise d'avance. Ambiance punk, musique de rue, rythmes endiablés, sonorités slaves et orientales, cuivres et instruments en bois, tout y passe pour faire oublier à l'auditeur (et au spectateur) les soucis quotidiens et les tracas de notre chienne de vie.



Ce disque, comportant quatorze titres, est un condensé des concerts marathons d'Un Air Deux Familles. J'imagine le casse-tête au moment de sélectionner quelles chansons figureront sur le disque. Alors oui, il y aura toujours des grincheux (dont je fais partie) qui regretteront l'absence de cette fameuse reprise de « Salut à toi » des Bérus ou que le vibrant « Rue de Panam » des Ogres soit passé à la trappe. Mais comment ne pas se réjouir quand le super-groupe, tout en alternant les morceaux des carrières respectives des Parisiens et des Bordelais, interprète des compositions de la Famille, et s'amuse à jouer un morceau de et avec des membres de Debout Sur Le Zinc (présent sur le premier Pittocha, génial album des Ogres), deux compos de et avec La Rue Ketanou, ainsi qu'une version dub arabisante réussie de « Pas du gâteau » de Mano Solo. Sans bien sûr oublier la cover de « La Ventura » hommage à la Mano Negra , dénominateur commun et véritable influence musicale (et pas que). Franchement !



Depuis plus de vingt piges, ensemble ou chacun de leur coté, Les Ogres et Les Hurlements font passer, à travers leurs nombreux albums et leurs tournées incessantes, des émotions à un auditoire de plus en plus nombreux, sans jamais faire de vague dans les médias ou autre. Simplement à la force du poignet. Et ce disque retranscrit à la perfection ce joyeux bordel organisé mais tellement sincère. Tiens, je vais ressortir mes vieux disques, moi.

gui de champi