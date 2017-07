Ma fille de 5 ans a adoré la pochette du disque, pensant que pour une fois, le disque déposé par le facteur était pour elle et pas pour moi. Elle n'a pas connu Téléchat, ne sait pas encore lire mais Léguman, c'est aussi un nom qui lui plaît. Mais l'histoire s'arrête là parce que le rock métal instrumental à tendance matheuse, c'est pas encore son kiff. Par contre, c'est celui de ce combo picard...non... euh Hautain, ah non Autiste, non plus, Alto-Français ? En fait, on ne sait pas vu que si on a un nom pourri pour notre région, on n'a pas encore de gentilé... Mystère donc pour le moment, mystère également pour ce qui est de savoir Jacqueline Picon à qui le combo rend hommage, mystère encore pour l'identité de ce super héros qui promène son sanglier au pas de course... Ce qui est sûr, c'est que les cinq titres sont sacrément bien construits et qu'ils n'ont pas besoin de textes pour nous raconter une histoire, il y a du rythme, des rebondissements, de l'anxiété, de la nervosité, des sautes d'humeur, parfois de la douceur, le tout emballé avec un joli grain de folie comme de saturation qui les fait ressembler davantage à un Chevreuil qu'à un Pneu. On a hâte de découvrir la suite des aventures de ce nouveau super héros.

Oli