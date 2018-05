The Kinds, ou l'art du modeste talentueux. Un tout premier EP de 6 titres What do we know ? pour ce trio parisien au patronyme disons... classique et un portrait sobre en noir et blanc en guise de pochette. A toute première vue, on pense tomber sur une œuvre dont la principale justification pourrait être qu'elle soit l'introductrice d'une carrière désirée. Mais pour sa première salve, The Kinds plaque déjà son style, son imaginaire, sa modernité. Les 2 premiers titres rock (à voir le single "Fear is nothing" clippé, avec une belle montée en puissance) me rappelant un bon vieux Girls Against Boys. Un petit intermède electro pop de 48 secondes plus tard ("Blinded"), et The Kinds développe une partition plus complexe, avec autres 3 tracks qui combinent rock et electro, dans un style plus cool mais pas moins sombre, à la dEUS du temps jadis. Vocalement, le chant en anglais se déroule autour des trois protagonistes, les chœurs répondant à la mélodie principale, dans un dialogue continu. Pour sa première production, The Kinds trouve l'alliage parfait entre l'énergie du rock, l'atmosphère de l'électro et l'émotion du chant. De très bons alchimistes sonores.

Eric