Dans la famille des groupes de rock avec une frontleader à voix rauque 'n roll, j'ai déjà The Dead Weather, The Nearly Deads, Juliette and the Licks... mais j'ai rien du côté suisse. Ben pioche, tu tomberas peut-être sur The Killing Volts ! Ce quatuor genevois peut effectivement intégrer parfaitement cette sympathique famille du rock qui envoie de la sauce avec une chanteuse qui sait combiner puissance, raclement de gorge et voix mixte. Premier EP pour Tania Silversen (guitare et chant), Al Castro (guitare), Antoine Superflej (Basse) et Math Sink (batterie) qui proposent 4 titres en anglais. Riffs accrocheurs et appuyés, chant puissant et complexe (Tania se promène dans les octaves et les effets vocaux), et une section rythmique bien en place qui emmène ce joli monde dans un power rock bien rentre dedans. Ce premier album se termine par une reprise de (l'incontournable) "Tainted love", cette fois version rock, avec une réinterprétation bien trouvée. Bref, The Killing Volts se mue en parfaite fée électricité pour filer un bon coup de jus picotant.

Eric