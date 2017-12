Les vitrines From America The player Bad girls It's only music, baby (Intermezzo) Emma Pick me up Moon Come online This insatiable love

On avait laissé Kid Francescoli il y a deux ans sur une histoire d'amour américaine qui s'était terminée plus ou moins bien puisqu'à défaut de garder son amour, il avait fini par collaborer musicalement avec elle sur un With Julia en dent de scie, mais non dépourvu néanmoins de bons titres. Play me again sorti en mars dernier, peut être considéré comme une suite logique à son prédécesseur, dans le sens où Julia, sa love story américaine, renouvelle sa confiance au Marseillais dans le rôle d'une muse toujours agréable à entendre chanter (ce qui est moins le cas pour le Kid qui n'a toujours pas réglé ses problèmes d'accent british, heureusement qu'il y a quelques titres en français). Alors quid de ce nouvel album ? Et bien, on navigue toujours entre de bons ("The player", "It's only music, baby", "Moon") et moins bon titres ("Les vitrines", "Bad girls", "Come online") de pop électronique sensuels et lascifs à la fois intimistes et cadencés. Malgré la volonté de son géniteur de varier ses influences (chant en français, talk-over, Rn'B, électro façon remix), ses nouveaux morceaux, presque prévisibles par moment, sonnent bien trop "grand public" pour nous conquérir véritablement sur la durée.

Ted