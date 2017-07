Pas sûr que ça parle à beaucoup de monde mais Kenosha Bird est une des suites de Kraken Oxen... pour ceux qui se souviennent de ce groupe, une alerte qualité vient d'être déclenchée, les autres doivent leur faire confiance et se plonger dans ce premier EP intitulé Oneida (davantage en hommage à la communauté utopiste qu'au groupe de Krautrock à mon avis). Le quatuor distille un post rock suave qui s'impose rapidement, comprends par là qu'il ne joue pas en boucle 107 fois le même riff pour installer une ambiance, les titres sont plutôt courts (trop pour "Keyhole" mais aussi pour le plus long et excellent "Citizen bird and the walking trees") et si quelques schémas se répètent, c'est pour mettre en avant d'autres instruments et d'autres notes ou pour mieux jouer sur les déclinaisons. Le groupe module les températures et les rythmes en gardant en fil conducteur une sonorité qui lui est propre, un notamment un grain de guitare (dans le même ordre d'idée que l'identité donnée à ses musiques par Mogwai pour Les revenants). Si tu as besoin d'évasion, embarque avec Kenosha Bird et laisse-toi dériver au gré de leurs plans (d'eau), un voyage rafraîchissant t'attend.

Oli