La Jungle est un projet porté par un duo originaire de Mons en Belgique, composé de Mat, guitariste-chanteur de Petula Clarck, et de Rémy à la batterie. Ils ne sont pas bezef dans cette aventure mais quand on jette une oreille sur leur premier disque éponyme, on se rend compte que son aspect dense et riche pourrait laisser penser que sa réalisation est l'œuvre d'un groupe plus étoffé. C'est dire déjà toute la qualité du travail fourni par ses membres sur ses 5 titres qui dépassent pour la plupart les 6 minutes. La jungle est un LP qui tente avec brio l'audace sonore et les expérimentations à base de boucles rythmiques et mélodiques et dont le but est d'atteindre une transe de manière organique avec quelques effets et trois instruments, si l'on compte le petit clavier de Mat, qui lui-même s'essaye un peu au chant. Le jeu de batterie millimétré atteint par moments ("L'enfer") quelques fulgurances à la Zach Hill (Hella), tandis que les guitares donnent le ton de façon progressive en arrivant à nous décontenancer, non sans nous exalter. Sorti en 2015 (déjà !), ce premier essai concluant va prochainement être suivi d'un second qui ouvrira la page de leur prochain livre.

Ted