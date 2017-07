Sans forcément faire de grandes vagues, Johnossi vient de sortir son cinquième album, le duo batteur/chanteur et guitariste affiche une certaine austérité dans leurs regards sur la pochette de ce Blood jungle qui fleure pourtant bon l'insouciance et donne envie de chanter et danser. Leur indie rock s'est affiné depuis leurs émois adolescents (les deux potes jouent ensemble depuis 2004, ils n'avaient pas encore 16 ans) et à entendre la qualité et la richesse des compositions, il est peu évident de se rendre compte qu'ils ne sont que deux. Mélodies variées, sonorités claires, ton accrocheur, les Suédois savent faire du rock qui plaît vite ou tout au moins qui ne déplaît pas, ensuite, c'est à chacun de voir s'il veut creuser les titres pour y trouver différentes subtilités, ces petites choses qui font l'identité et l'intérêt des morceaux d'un côté et les empêche de devenir des méga tubes repris par des stades entiers avides de chansons armées de facilités. Mais toi, toi qui est exigeant et capable de savourer une composition élaborée ("Blood", "War : rain") comme une autre plus pop ("Hey kiddo" ou "Air is free" dont je recommande le clip), tu vas te retrouver dans Johnossi.

Oli