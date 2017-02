Ils s'appellent Johnny Mafia, sont quatre, ont à peine la vingtaine et pratiquent un style qui répond au nom de leur local de répétition à Sens : le Garage. Le quatuor fait l'actualité avec Michel-Michel-Michel, un premier LP plein de furie et de mélodie, et a bien voulu passer le test de l'interviOU pour son baptême chez le W-Fenec.

Johnny Halliday ou Mafia K1 Fry ?

Oh Marie, si tu savais...



Yakuza ou Cosa Nostra ?

On n'aime vraiment plus trop la mafia, on s'est rendu compte que c'étaient des méchants. Mais comme Fabio est italien : Cosa Nostra



Le Parrain ou Les Sopranos ?

Les Sopranos pour l'épisode des Simpsons ... mais on en a vraiment marre de la mafia, on est des gentils !



Jacquie ou Michel ?

Michel ! Plutôt trois fois qu'une !



Sens ou contresens ?

Sensitive question ! Mais pour être sensé et Senonais : Sens.



L'Yonne ou Lyon ?

Vous voyez Émile Louis, Jean-Pierre Treiber, Michel Fourniret, etc... ? Ces gars-là nous font répondre L'Yonne.



Les Ramones ou les Sex Pistols ?

Joey Ramone avait la plus belle voix du monde : The Ramones !



Kim Deal ou Kim Gordon ?

Kim Deal de la drogue !



Von Pariahs ou JC Satan ?

Von Pariahs c'est les grands frères. On a joué plein de fois avec eux, on a fait plein de soirées, puis ils assurent. On les aime, donc Von Pariahs. Mais on a joué deux fois avec JC Satan dernièrement et ils sont bien sympas et on a toujours beaucoup aimé leur musique.



Festivals ou salles de concerts ?

Pour le coup, ça dépend vraiment. Après, nos meilleurs souvenirs sont plus dans des salles.



Fender ou Gibson ?

Fender pour la musique et Gibson pour le Gin.



Big Muff ou Fuzz Face ?

Fuzz War et Boss Blues Driver très exactement !



EP ou LP ?

LP.



Vinyle ou mp3 ?

Mp3 pour découvrir, vinyle quand on adore.



"Say yeah" ou "Smell" ?

Ahahah ! "Say yeah". On retire ça bientôt de Youtube, promis !



Explorer ou Mozilla ?

Explorer pour coller avec notre Internet Setup Wizard Tour ! Il nous reste d'ailleurs quelques dates, regardez sur notre page facebook : johnnymafiagroupe



Télérama ou W-Fenec ?

C'est malsain ça .. bon W-Fenec !

Merci aux Johnny Mafia de s'être pris au jeu et à Ophélie pour la mise en relation.

Photos : © Vincent Arbelet

Ted