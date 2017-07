Les quatuors à corde (deux violons, un alto et un violoncelle) ont le vent en poupe notamment grâce à The String Quartet Tribute qui a déjà repris bon nombre de standards du rock (Oasis, Radiohead, Bob Dylan, David Bowie...) mais aussi du métal (Tool, Led Zeppelin, AC/DC, Slayer, Korn, NIN ...), ici, c'est un peu particulier parce que le projet émane de Ian Anderson, homme à tout faire (ou presque) dans Jethro Tull, groupe culte des années 70 dont le son de flûte hante tous ceux qui l'ont déjà écouté. Il a retravaillé ses morceaux avec le quartet Carducci, posant sa flûte et sa voix sur les orchestrations. Parmi les douze titres, on redécouvre les incontournables hits (renommés pour l'occasion) comme "Aqualung" (devenu "Aquafugue) ou "Living in the past", "Locomotive breath", "A Christmas song", "Bungle in the jungle"... et cet attrait pour la musique classique en général et celle de Bach en particulier (pas de "Bouréee" mais un "We used to Bach"). Le folk progressif et la musique de chambre font assez bon ménage et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette transposition met en relief toute la modernité des compositions de Jethro Tull.

Oli