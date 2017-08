L'artwork très fouillé, mélangeant de nombreuses idées et mixant le rouge sang au noir suie ne laisse pas spécialement penser que The Jamwalkers est un groupe de rock bluesy, c'est pourtant bien le cas pour ce trio venu des Yvelines, construit par Fabien (guitare, chant) en 2013 avec à ses côtés Pierre-Yves (basse) et Julien (batterie). Leur premier opus (The story of Sharky Jones en 2014) avait une image bien plus marquée, presque stéréotypée pour le coup. Mais qu'importe, ce qui rend le trio intéressant, c'est la musique qu'il produit. Des rythmiques carrées, un timbre chaleureux qui nous accroche, quelques échappées de notes de guitare en solitaire bien senties et un son d'ensemble qui sait allier douceur ("If I were") et rugosité ("Deadly life"), The Jamwalkers fait voguer sa musique sur des territoires plus souvent rock que blues avec toujours avec la volonté d'écrire des titres cohérents qui captent très vite l'attention. Même si la production peut être améliorée, elle ne nuit pas à l'écoute de ces cinq titres qui ont chacun leur petit truc en plus (la vitesse, le côté balade, les percus, ...) qui donnent toute sa saveur à l'EP.

Oli