Ina-Ich, trio parisien de rock fiévreux, fait l'actualité avec la sortie en avril de son troisième album II3. Son instigatrice en chef, Kim-Thuy s'est prêtée au jeu de notre intervi"ou". En toute honnêteté !

Ina Forsman OU Das Ich ?

Das Ich !!!!!!!! Ça me rappelle grave mon époque gothique !!!



La Rochelle OU Paris ?

Ça dépend... La Rochelle, c'est toute mon enfance. J'ai des souvenirs impérissables de cette époque. J'aime l'ambiance et l'esprit de cette ville. Ina-Ich est né là-bas mais Paris est la ville où le groupe a muri.



Nine Inch Nails OU Frédéric Chopin ?

Sans hésiter, les 2 !!! Mes 2 amours... J'ai développé une passion terrible pour Chopin lorsque j'étais ado... J'en étais même amoureuse. J'ai passé des heures et des heures au piano à jouer ses œuvres. Plus tard, j'ai ressenti la même chose pour Trent Reznor. Musique d'écorchés. beaucoup de mélancolie dans leur musique.



Accorder un piano OU accorder ses violons ?

Accorder les pianos !!! Les violonistes jouent trop faux, même accordés ! (rires). Non, plus sérieusement, respect aux violonistes et instrumentistes à touches sans cases.



Steinway & Sons OU Bösendörfer ?

J'adore les deux. Deux esprit très différents. Steinway beaucoup plus aérien et fluide que Bösendorfer qui est beaucoup plus dense et grave.



Composer la musique OU écrire les textes ?

Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est primordial. Je ne peux chanter le texte de quelqu'un d'autre sur ma musique. J'y mets toutes mes tripes, alors il faut que cela soit au moins du vécu au niveau du texte.



Le 1er album éponyme ou L'année du tigre ?

Choix impossible. C'est comme si tu me demandais de choisir entre mon fils ou ma fille.



Niagara OU Les Rita Mitsouko ?

Plutôt les Rita !!! J'adore cette artiste.



Réalisatrice de clip OU graphiste/illustratrice ?

En réalité, j'aime tout expérimenter dès lors qu'il faut créer quelque chose autour d'Ina-Ich. Je ne suis ni réalisatrice, ni graphiste. j'ai dû apprendre sur le tard au moment de la production des albums pour pouvoir répondre à des besoins en images trop personnels et spécifiques. Le web est une mine d'information et de formations terrible !!! On peut presque tout y apprendre ! Tutos après tutos, j'ai appris à maîtriser certains outils pour répondre à des besoins précis, mais je ne me revendique ni graphiste, ni réalisatrice. Ceux-ci sont des vrais métiers qui sont maîtrisés par de vrais artistes ayant fait de vraies études pour cela.



Produire OU être produit ?

Tout dépend de l'entente entre les parties, de la stratégie de développement et de l'implication personnelle des partenaires. Il faut une vision et des gens passionnés autour du projet. C'est la clé. Aujourd'hui, nous sommes en autoproduction. C'est un travail de titan, mais pour l'instant nos reins sont solides.



Scène OU studio ?

L'un est l'aboutissement de l'autre ! Et ça marche dans les 2 sens.



Acoustique OU électrique ?

Les 2 sans conteste !!! J'adore redécouvrir mes chansons dans des ambiances différentes. Je travaille avec d'excellents musiciens et, moi-même, je suis assez à l'aise au piano. Cela permet pas mal d'ouverture.



Festival OU salle de concert ?

Les deux. En fait, je ne me pose jamais de questions sur le cadre ou le contexte de jeu. Jouer partout et n'importe quand, c'est ma philosophie. La source, c'est les musiciens et les artistes et non le décor.



Conservatoire OU salle de répétition ?

Aujourd'hui, je me rends encore en conservatoire, mais seulement pour accorder les pianos. Je garde un très mauvais souvenir de mes années en conservatoire, alors plutôt salle de répèt !!!



Shakaponk OU -M- ?

Les 2 ! Shakaponk parce que ce sont d'abord des amis et qu'ensuite ils sont un exemple pour tout ceux qui veulent aller plus loin que l'ordinaire au niveau création. Ils ont réinventé le concept de la musique en France et le live surtout. Et -M- pour son univers tellement unique et sa poésie. Et surtout, parce qu'il nous a ramené des États-Unis notre Brad Thomas Ackley !!!



Vinyle OU CD ?

Les deux. Le vinyle, ce n'est pas que de la musique, c'est un état d'esprit ! Tu ne mets pas un vinyle sans te projeter dans un état d'esprit particulier. Tu écoutes avec une attention particulière. Tu écoutes la matière de l'objet et pas seulement la musique. Et puis, l'objet est beau. J'ai été très marquée par les pochettes d'albums des Pink Floyd. Je me suis régalée à travailler mes graphismes sur une telle surface que j'ai hâte d'en refaire un autre. Le CD aussi, car c'est toujours mieux que le mp3.



Radio OU télé ?

Les 2 ! J'écoute beaucoup la radio en voiture, j'adore ça. Mais il y a des chaines musicales qui me donne des boutons. Par contre, j'ai pas trop le temps de regarder la télé.



Musique de pub OU Musique de film ?

Ahhhh... Film ! J'ai une sainte horreur des pubs, ça me donne des boutons !



Facebook OU Twitter ?

Facebook ! Twitter, faut trop décrypter pour comprendre...



Soupe Phô OU Pot-au-fau ?

Les deux !!! Tu parles à une gourmande là !

Merci à Kim-Thuy et à Julien de Math Promo

Photos : © Ève Dulac-Ackley

Ted