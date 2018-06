La carrière d'I Am Stramgram est déjà une réussite ! Avant même la sortie de ce premier album, le projet de Vincent Jouffroy a déjà séduit le jury de quelques tremplins, les programmateurs de quelques beaux festivals et de nombreux auditeurs grâce uniquement à deux EPs. Ce Tentacles va élargir encore le public de celui qui oeuvre au sein du fameux collectif du fennec (il joue dans My AnT et Girafes, côtoie Equipe de Foot, Le A...) et y trouve forcément du renfort quand il a besoin d'un coup de main. C'est d'ailleurs peut-être le grand nombre d'amis qui influence une écriture difficile à suivre car à l'écoute des 9 titres, on est bien en peine au moment de définir la musique du Bordelais qui touche à tout. La guitare acoustique et la douceur de la voix ("Saut de ligne") donne une couleur folk, les passages en distorsion avec une rythmique plus appuyée ("Underwater tank", "Eaten alive") sont très rock, les apports des samples comme les beats mécaniques ("Nothing but the time you waste") orientent la girouette sur l'électro tandis que les incursions du français ("Serra's snake" -que je n'aurais pas choisi comme single/clip-, "Pack your toys") font éclater au grand jour ses aspirations pop. Histoire de brouiller davantage les pistes, I Am Stramgram est capable d'amalgamer tous ses amours sur le même titre, l'alchimie transforme alors ce mélange en pépite ("Empty house"). Un régal.

Oli