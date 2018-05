Avec un patronyme comme Hypnotic Drive, un LP dénommé Full throttle et un artwork représentant une Ford Mustang bouffant du macadam sous un ciel menaçant, on comprend bien qu'on ne va pas aller faire un tour en bateau sur l'océan. Oublie donc le chant des sirènes, sauf s'il s'agit de celles des flics collés à tes basques. Après The ride, leur premier EP, Hypnotic Drive balance 9 titres de rock heavy avec quelques pointes stoner pour ce nouvel album. Loin d'être un diesel, mais plutôt boosté au nitro, Hypnotic Drive commence pied au plancher avec un "Five regrets" pêchu et efficace. Les autres tracks se colorent de teintes plus heavy ("Voodoo witch"), plus stoner ("The ride"), changeant de rythme mais ne tombant jamais dans la ballade ou le slow. Même "Subway preacher" qui s'autorise un pont plus tranquille ne passe jamais en dessous de la 3ème. Bref, Hypnotic Drive c'est une voix grave, chaude et rocailleuse juste comme il faut, une musique aux accents de Karma To Burn, et une production brillante comme un chrome d'enjoliveur sous le soleil d'Arizona. Si tu es amateur des Américains de Clutch, prends la route avec les Parisiens d'Hypnotic Drive.

Eric