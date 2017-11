Quand tu t'appelles The Hits, t'as intérêt à avoir un sens certain de la mélodie qui accroche et qui reste en tête au-delà de l'écoute du refrain. Bon, on ne va pas faire durer le suspens trop longtemps, quelques morceaux de Hard nut accrochent sévère même si une fois le disque écouté, on aurait quand même tendance à les oublier assez vite. C'est donc dans l'instantané et le moment présent qu'on profite de The Hits. Pureté des mélodies, évidence des harmonies, équilibre des instruments, contrôle absolu du rythme, science du "petit truc en plus" qui égaye les oreilles, il n'y a pas à dire, The Hits sait y faire pour composer des morceaux plaisants. Très anglo-saxon dans leur approche d'une pop rock décomplexée, je les place dans la lignée des Supergrass ou The Fratellis, près de ceux qui n'aseptisent pas totalement leur prod pour en conserver une saine énergie. Un dynamisme protéiforme tantôt incarné par la basse (qui pulse bien souvent), parfois par un chant (capable de prendre l'accent hip hop et même de parler un très bon français) ou encore par une guitare dont le gimmick provoque des gesticulations. Hard nut est une jolie collection de petits tubes à consommer sans modération. S'ils étaient anglais, on en parlerait certainement plus...

Oli