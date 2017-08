Hautement suspect, c'est souvent ce qu'on se dit quand un "jeune" groupe truste les places dans les hits des radios et enchaîne avec une simplicité déconcertante de gros tubes. Derrière cet excellent morceau assez dépouillé qu'est "My name is human", que nous cache le trio porté par les jumeaux Meyer ? Tout ce qu'il faut pour réussir au rayon "gros rock ricain" ! Rien que ça... Alors que pour beaucoup, ne pas avoir sa patte est un vrai souci, Highly Suspect cultive la variété et les différences pour croiser ses influences sans trop les mélanger. Dans ce The boy who died wolf on peut donc trouver du punk débridé ("Look alive, stay alive"), du rock énergique à la Foo Fighters ("For Billy"), du classique old school avec un gros solo de guitare ("Serotonia"), une embardée sur les plate-bandes de QOTSA ("Postres"), une reprise de Real Life qui transforme de la new wave australienne en ballade émouvante ("Send Me an Angel" à rapprocher de leur "Chicago"), du spoken word arty ("Viper strike"), un poil d'électro ("F.W.Y.T.") et même un morceau à la limite du prog ("Wolf"). Un festival de références mixées et qui se retrouvent unies par un joli brin de voix, des guitares qui sonnent et un goût de reviens-y contre lequel il est difficile de lutter.

Oli