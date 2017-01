Depuis le début des années 90 et Eastwood, Frank (batteur) et François (guitariste) jouent ensemble, le troisième larron du projet Hey Satan, c'est Laurent, bassiste quand ils retrouvent ces deux-là 10 ans plus tard en 2003 pour Houston Swing Engine. Il est désormais guitariste car le trio a préféré doubler les guitares que de trouver un bassiste. Autre changement, François a pris le micro pour assurer un chant qui colle parfaitement aux ambiances sonores, à se demander pourquoi il ne l'avait pas fait avant... Monté en 2014, il n'aura fallu que deux ans pour ces Suisses habitués au rock system pour enregistrer leur premier album (avec Serge Morattel, dépositaire d'un certain son et ce ne sont pas Jack & The Bearded Fishermen , Knut, Headcharger, Shora, Membrane ou Impure Wilhelmina qui diront le contraire) et signer chez Cold Smoke Records (Lilium Sova, Ogmasun, Das Röckt...).

Oli