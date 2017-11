Hey Ginger ! ne perd pas de temps, moins d'un an après son EP inaugural (où l'on trouvait déjà le titre "Beverly"), voilà la suite, toujours éponyme et en six plages. La température est donnée par "Postcards", sonorités claires ou distordues, petite mélodie, accroche immédiate, on est replongé dans l'ambiance rock indé des années 90 qui a dû bercer la jeunesse des membres du groupe (The Wedding Present, Pavement, Sebadoh...). Quand un titre est attaqué avec un angle plus pop comme "Rockin fairy", la guitare est capable de partir dans un solo électrisant clairement rock, avec quelques variations, la structure des titres laisse toujours un temps avec davantage de libertés en fin de morceau ("Maybe definitly", "The last song (song for Chloë Sévigny)"). Si Hey Ginger ! prend quelques risques avec les instruments, ils sont mesurés car le groupe conserve comme garde-fou ses harmonies délicates ("Wonder why", "Beverly"), une ligne directrice parfois handicapée par un accent anglo-saxon fragile. Les Marseillais peuvent encore progresser mais les nostalgiques des nineties feraient mieux de ne pas attendre la suite pour se mettre à les écouter.

Oli