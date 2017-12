By Your Side I Feel Fine Partners In Crime Lambs And Lions Dance On Your Grave Secret Garden Something You Need To Know The End Dreams Tears Things Break My Chains Supersonic Riot Built To Last New Day Rising My Words Stand As One

Même s'ils vont forcément donner pas mal de concerts après cet album, la sortie de Heart flesh skull bones signe la fin d'une belle aventure pour Harmonic Generator qui a réussi à sortir ses 4 EPs de 4 titres entre décembre 2014 et juin 2017. Cet opus n'est que l'alignement de ces quatre petites planètes, une compilation construite dés le départ, imaginée, réfléchie dans presque tous les détails, un puzzle qui s'est assemblé pièce par pièce au fil des compositions (et des artworks, les 4 étant réussis, leur assemblage l'est forcément lui aussi).



Hasards et joies de la promotion, je connaissais déjà bien le début de l'histoire (Heart et Flesh sont arrivés jusque chez moi, je t'invite d'ailleurs à aller relire les articles idoines pour de plus amples sentiments), je ne suis donc pas surpris par la suite même si les périodes de composition et d'enregistrement sont différentes. Leur période bleue, celle de Skull est davantage en mode coup de boule frontal puisqu'il n'y a pas de temps mort ou de gros ralentissements comme pour Flesh. Si ça joue plus vite, ça contrôle sacrément le rythme pour pouvoir remettre les gaz et le riffing reste diablement efficace (l'intro de "Break my chains" ne serait-elle pas un clin d'oeil à Rage Against The Machine ?). La dernière partie, Bones, la plus récente, chaloupe davantage, Harmonic Generator cherche (et trouve) le swing avec des saturations très seventies et des constructions plus aventureuses (l'excellent "New day rising", le presque shamanique "Stand as one" qui plairait au roi lézard).



Si tu découvres aujourd'hui Heart flesh skull bones, tu pourrais te demander comment arriver à un tel niveau de qualité sur 16 titres et plus de 70 minutes de musique, mais en ayant lu cet article, tu sais qu'il a fallu près de 3 ans à Harmonic Generator pour peaufiner cet ensemble et qu'à chaque fois qu'ils ont travaillé sur un EP, ils ont éliminé ce qui leur semblait un peu moins bon, n'offrant que le meilleur. Cet album est le résultat d'un travail de longue haleine, la perfection est à ce prix.

Oli