Compositeur originaire de Montpellier, on a découvert les talents de musicien de Guilhöm au sein d'Ipecacuana (d'autres l'ont connu avec Bran Terror), ils sont ici confirmés même si le registre est différent, esseulé, Guillaume se rapproche du folk avec sa guitare sèche (mais aussi sa clarinette, sa basse et d'autres machines à sons) mais continue de s'ouvrir aux autres. En effet, il a convié d'autres instruments et autant d'amis à partager son aventure au rang desquels on citera Sam (la trompette chez Les Ogres de Barback), Gaelle (le violoncelle de Miossec ou Dimoné) ou Valentin (batteur de Dr Eggs)... D'un titre à l'autre, on se retrouve depuis le cadre le plus intime ("Seasons", "Life on a string") ambiance coin du feu à l'idée qu'un vrai groupe pourrait se cacher derrière ces titres tant ils sont riches ("Backfired", le jazzy "Domingo"). Guilhöm respecte certainement beaucoup 16 Horsepower et tous ceux qui mettent en avant la chaleur des sonorités mais il apporte incontestablement son style avec des instruments qu'on attend pas, un peu de français ("C'est l'eau") ou de jolis chants d'oiseaux. C'est donc un projet très personnel que ce Behind april, un projet agréable à partager qui démontre que même le plus vieux folk peut encore défricher d'autres pistes.

Oli