Chroniqué il y a peu, Beware of the dog datait de 2013 et n'était réédité que pour préparer le terrain à cette nouvelle sortie qu'est Ocean call, trois titres qui donnent la sensation que le combo n'est pas resté sur son petit nuage mais a progressé, donnant à son stoner davantage de personnalité. L'accent reste marqué de ce côté-ci de l'Atlantique mais mis à part ce gimmick sur "Short cut", on s'éloigne de la référence QOTSA . The Guardogs ont de l'envie, même quand ils ne sont pas à fond ("Ocean call") et ça fait plaisir de partager ce petit moment avec eux (10 minutes, ça passe vite). Quand ils accélèrent ("Kurtis") et s'enfoncent dans le pur binaire, ce sont les mélodies qui portent le morceau qui finit par déployer des riffs captivants. On savait que la meute en était capable, elle montre désormais les crocs et ne fait plus que lézarder au soleil quand bien même l'artwork semble être une bien belle invitation à la promenade. Deux plages rentre-dedans, une éponyme qui ne manque pas de mordant, les chiens sont désormais lâchés ça tombe bien, c'est tout ce qu'on espérait...

Oli