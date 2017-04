Grüppe est un trio lillois dont la musique, enfin 'müsique', est bien difficile à définir : mathrock, mathcore, noise ou tout bêtement expérimental... Au final, peu importe, le groupe fait valdinguer les étiquettes et le résultat produit fait plaisir aux oreilles et c'est bien là principal. Quant le tout est enveloppé d'un sens de l'humour rafraîchissant (le nom du groupe, la biographie sur bandcamp, la tracklist loufoque...). Que demander de plus ?



"La treize", le premier titre, résonne à peine qu'il est déjà impossible de résister à ses arguments : une basse bien onduleuse, une batterie énergique et ce clavier cyclothymique qui, parfois, domine les débats avec une mélodie entêtante digne et simple digne d'un cartoon des années 70. En deux écoutes, c'est dans la tête et il est fort possible que ça la squatte encore un p'tit moment. En dix titres, le groupe étale toutes les possibilités de sa formule et ne lasse jamais. On reste happé par l'énergie dégagée et par la variété du propos. A ce titre, "La quatre", la seconde piste, est un bon exemple de ce que le groupe est capable de faire : le démarrage est assez similaire à "La treize" et vire lentement vers une rythmique indus hypnotique tel un marteau piqueur auditif. Le reste est aussi de la balle et en dévoile beaucoup sur la forte personnalité des 3 musiciens. Et si le groupe ne t'a pas épuisé d'inventivité au bout de quelques morceaux, jette-donc une oreille sur "La neuf bis" (décidément...) et ses 7 minutes qui commence en ambiant funèbre comme du Bohren & Der Club Of Gore avant de bien sûr partir en vrille.



Et il faut absolument ajouter une petite remarque sur cette pochette, fascinante de détails, qui rend l'objet vinÿle indispensable. Et en plus, le groupe le vend vraiment pour que dalle. Profites-en...

Cactus