Grit est une des sensations de l'année, ses 3 EPs ont fait mouche et l'ensemble forme un bien bel album proposant une lecture différente d'un simple assemblage. On a demandé à Marcus et sa bande de faire des choix, parfois impossibles, dans cette intervi OU.

Motivation ou courage ?

On peut dire que de se lancer dans une carrière dans la musique prend du courage, mais dans l'état actuel de l'Industrie, il est plus question de motivation et de persévérance.



Solo ou combo ?

L'union fait la force, avoir une équipe de gens motivés permet la complémentarité. Combo.



EP ou LP ?

Le format importe peu, ce qui comptera toujours, c'est la musique, l'intention, le message. Le format aide à véhiculer le message.



Digital ou vinyle ?

Vinyle. Bien qu'on soit totalement en accord avec notre époque et que le digital nous permette d'atteindre un public plus large, la texture, le son et le packaging du vinyle restent tout de même inégalés.



Greasy Records ou vrai label ?

Joker.



The tale of Gary Goodmann ou Family tree ou Head's up ?

Haha... ce serait un peu comme choisir entre ton fils ou ta fille. Les trois, car ils représentent un tout et racontent une et même histoire.



Tête d'enclume ou arbre palindrome ?

Tête de palindrome et arbre d'enclumes... haha. L'un est plutôt coup de gueule, tandis que l'autre retrace le relationnel au sein d'une famille.



"Time out" ou "Divided by one" ?

Ça dépend de l'humeur, "Divided by one" pour les moments de doute, de questionnement, et "Time out" pour les moments de certitude et de détermination où l'envie d'aller de l'avant prend le dessus.



Baby Chaos ou Ash ?

...



Animal as Leaders ou Queens Of The Stone Age ?

Très difficile de choisir. Ça va dépendre des gars dans le groupe. Les deux sont quand même de grosses influences directes ou indirectes sur la musique de Grit ou sur la musicalité des membres.



Monty Norman ou John Williams ?

John Williams.



Magma ou fusion ?

Magma.



White Ayrad ou Lunar Experiment ?

Joker.



L'international ou La Maroquinerie ?

Les deux salles ont leurs vibes propres, et des supers équipes d'accueil. Mais à choisir, le coeur balancerait vers La Maroq'.



Death By Chocolate ou Welshly Arms ?

Deux groupes monstrueux qu'il faut à tout prix découvrir si vous ne connaissez pas. Deux groupes qu'on remercie infiniment de nous avoir invités à jouer en plateau avec eux, il serait impossible de choisir.



Allemagne ou New York ?

Jusqu'ici l'Allemagne nous a vraiment bien accueilli et le public s'est montré très réceptif. New York arrive à grand pas et on a hâte d'en découdre avec le public américain !



Spotify ou Deezer ?

Au sein du groupe il y a de tout, mais une préférence pour Tidal quand même... Réponse hors sujet mais honnête !



Facebook ou Instagram ?

Facebook pour les news officielles, et Instagram pour le journal de bord.

Merci Marcus, merci Grit et merci Elodie (Him Media).

Photos : DR

Oli