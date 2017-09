Divided by one Willing and able Sister

Même style d'artwork (très réussi là encore), même énergie, ce deuxième chapitre d'un album (Shreds of tales) à paraître à la fin de cette série de 3 EPs, permet à Grit d'enfoncer le clou (et d'enchaîner de nouveaux concerts). Ce Family tree ne comporte pas de titre aussi exceptionnel que "Time out" mais les trois nouvelles plages sont d'égales valeurs et frisent l'excellence. Basse et batterie limpides dans le son, frappant et caressant juste ce qu'il faut quand il faut, sons de guitares délicats ou plus acérés, chant filtré très rock, quelques pointes d'arrangements aux couleurs pop électro contre balancés par des élans de saturation bien lourds, les ingrédients de cette arbre généalogique presque symétrique sont parfaitement dosés. Et quand tout s'assemble, on obtient des compositions solidement construites avec ce qu'il faut de dynamique entre accélérations et pauses, des compositions à l'efficacité redoutable capables de procurer un bonheur immédiat. Le tout sans jamais donner dans la facilité et le produit de consommation rapide ce qui fait que même sans titre d'exception parmi ces trois-là, cet EP est la pépite de l'été. Libre à toi d'attendre l'album pour profiter de Grit ou d'en profiter dès maintenant...

Oli