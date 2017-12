Question : « Quel est le point commun entre Ez3kiel, Ultra Panda et Quatuor Oban ? » Réponse : « Rien en fait ! », ouais je sais, vous allez me dire que c'est un peu con finalement comme question, sauf que si je la pose c'est quand même pour une putain de bonne raison voyez-vous, et ladite raison c'est Grauss Boutique entité math-noise instrumentale composée de membres issus des groupes susnommés dans la question... vous comprenez maintenant !? Question subsidiaire: « Quel est le point commun entre Stéphane (batteur), Régis (guitare) et Jean-Baptiste (basse) lesdits membres ? » (bordel suivez parce que c'est chiant !). Réponse : « Un goût immodéré pour le rock qui pulse, qui groove, qui envoie, qui met la patate et la banane...et tout ça en même temps ! ».



Enregistré au Studio G de Brooklyn avec Alexis Berthelot (Gojira, Pneu...), imaginez un peu les envolées groovesques d'Infectious Grooves et d'Incubus période Fungus amongus et S.C.I.E.N.C.E percutant les plans psychédéliques de Mastodon, les meilleurs titres punk de Frank Black repris par Houston Swing Engine voire Lower Forty Eight, un split single entre RATM et Primus, Flying Pooh forniquant avec un Pelican, désolé pour l'image mais c'était trop tentant... je ne vais pas en dire davantage histoire de ne pas trop gâcher l'effet de surprise dans la mesure où il est difficile de savoir ce que nos trois employés de la Grauss Boutique vont nous servir tellement les plans se suivent mais ne ressemblent pas, c'est un peu déroutant au départ à l'instar d'Hello nasty des Beastie Boys. Il faut quelques écoutes pour rentrer dedans car c'est un peu la fête de musique à eux seuls et en fonction des goûts de chacun on adhérera plus ou moins immédiatement à certains titres, pour d'autres il faudra plus de temps pour qu'ils se dévoilent et forment un tout avec les autres. Pas démonstratif ni prise de tête, les morceaux ne sont jamais trop longs, du math-rock parfaitement dosé et digeste pour les non amateurs du genre, techniquement c'est impressionnant et c'est à mon humble avis autant à écouter qu'à voire en live ! L'ultime tour de force de nos frenchies, c'est de rendre leurs compos entraînantes, il y règne une certaine légèreté de ton, quelque chose de très enthousiasmant et de communicatif qui invite à la bonne humeur ce qui n'est pas forcément le point fort de la musique instrumentale, ni du math-rock en général !



La Grauss Boutique peut fièrement pavaner en tête de gondole car elle vaut à elle seule une bonne partie du rayon, des affaires comme celle-ci, croyez-le ou non, il faut éviter de passer à côté !

stephan