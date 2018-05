Formé en 2014, Grande Royale enregistre dès sa première année l'album Cygne noir. Un an plus tard, les Suédois remettent l'opération avec No fuss - A piece by resolute men. Deux galettes qui permettent au groupe de partir sillonner les routes de l'Europe avec un petit répertoire sous le bras. Au cours de l'été 2016, Grande Royale revient en studio pour mettre sur bande un troisième opus. Un nouvel effort qui trouve le soutien de Nicke Andersson (Imperial State Electric, The Hellacopters, Entombed). L'album se nomme Breaking news et sort en août 2017. "Know it all" part pied au plancher avec ce qu'il faut de nerf pour se lancer dans le style de The Hellacopters. C'est en effet très net, la patte du producteur s'est posée là pour laisser son empreinte. Alors Grande Royale se plie à l'exercice sans trop de surprise. Pourtant, la recette est toujours une affaire qui marche. Avec quelques riffs énergiques, des solos dans les coins et une section rythmique qui cogne, la formation tire son épingle du jeu sur des titres comme "Devil's place", "Breaking news" ou encore "I'm on the loose". Naviguant entre quelques ingrédients pop ("Live with your lie", "Brake light") et du punk dynamité, Grande Royale agrandit encore un peu son book. Certainement excellent à voir en live, la formation suédoise a encore un peu de chemin avant de sortir de l'ombre de son mentor. It's a long way to the top...

Julien