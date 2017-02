Violescent Starligh Stolen from me Character One divided Praying from the danger Recede and enter This chapter

Pendant que Brent Hinds s'amuse avec Giraffe Tongue Orchestra, un autre membre de Mastodon, soit le bassiste Troy Sanders, a rejoint la formation Gone Is Gone, composée de Tony Hajjar (le batteur d'At The Drive-In), Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age, A Perfect Circle) et du producteur Mike Zarin. Un autre "supergroupe" qui a débuté sa discographie avec un EP éponyme d'une trentaine de minutes sorti cet été, avant l'arrivée en début d'année prochaine d'un premier album intitulé Echolocation. Pour une entrée en matière, Gone Is Gone met le paquet sur la production, en témoigne son ouverture costaude avec "Violescent" qui annonce sa préférence pour un accordage grave et un son agressif. Mais agressif ne signifie pas forcément cacophonique, la formation privilégiant pas mal les ambiances contrastées entre mélodies appelant à l'exaltation de l'ouïe et riffs lourds. Une formule typiquement rock US 90's qu'on pensait un peu dépassée en 2016, donnant des titres plus ("Violescent", "One divided") ou moins ("Starlight", "Stolen from me") bons et qui se font littéralement bouffer par les influences de chacun des groupes dont sont issus ses membres. Dommage...

Ted