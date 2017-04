L'enfant illégitime de The Normal, de Cure et des Sex Pistols vient de la Réunion (si si) et se nomme Golgot VR. Derrière ce pseudo de geek se cache en vérité un one-man band aux sonorités très typées. Ce premier album à la pochette rétro-futuriste fleure en effet bon le son analogique et les longues heures d'expérimentations en studio : boîte à rythme, synthétiseurs vintages et guitare électrique y règnent en maîtres, dans un royaume que le tout numérique semble encore loin d'avoir perverti.

De ce parti-pris sont nés huit petits titres enregistrés sur trois ans ; une période assez longue mais durant laquelle la même volonté de marier electro eighties, rock et post-punk semble être restée intacte. Par cet aspect, Golgot VR pourrait aisément se voir comparé au projet réunissant Julian Casablancas et The Void, en moins extrême cependant. Un album intéressant et honnête qui saura séduire les nostalgiques de ces sons chauds et imparfaits.

Antonin