"The Goaties, c'est des punks à chien ? " Au regard de l'artwork présentant un vieux Biker / Punk / Corsaire (rayer la mention inutile) et un titre d'album mêlant les deux passions des punks de rue : les toutous et les boissons rafraîchissantes (encore que le punk est plus friand de 8°6 que de Jack Daniel's), on pourrait penser que The Goaties est un groupe à crêtes, avec guitare sèche usée et contrebasse caisse à savon, comme Les Amis De Ta Femme. Que nenni braves gens ! Pour leur deuxième album, ce trio de Normandie propose un rock classique et classieux, sans saturation excessive ni cri primal : 5 titres épurés et entraînants, avec des textes en français, portés par une voix désinvolte qui sait aussi être rageuse. Rock, mais avec un esprit punk qui se cache plutôt dans les textes où l'on disserte sur le binge drinking canin ("Du Whisky pour mon chien") ou la découverte de la bière Normande de Fresney-le-Puceux ("Fresneysie"), et qui se diffuse plus globalement dans les prestations scéniques et les délires sur le Web de The Goaties, empreints d'une atmosphère nihiliste et déconneuse. En bref, Les Sheriff en plus cool.

Eric