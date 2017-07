Après avoir débuté à deux en mode folk-rock acoustique, laissant au passage un EP intitulé More memories en décembre 2011, Go Spleen a depuis branché l'électricité et recruté deux membres de You Witches et Jack & The Bearded Fishermen pour former un quatuor d'indie-rock qui assume totalement l'héritage des 90's. Le résultat concret de cet alliance donne Slow moves, neuf titres superbement réalisés enrichis en kilotonnes de mélodies qui, au fil de l'eau, vous feront certainement penser à des formations américaines de l'époque qu'on ne présente plus, citons Sonic Youth, Pavement, The Posies, Guided By Voices ou Sunny Day Real State. Les Bisontins ajustent leurs rythmes et diversifient leurs riffs et arpèges en fonction des émotions chatoyantes qu'ils souhaitent répandre. Forcément, nostalgiques que nous sommes, on se laisse assez facilement happé par cette formule sans fard, faussement tendue par moment conduisant toujours vers des harmonies saisissantes la plupart du temps bien amenées ("Jungle fevers" et "Odd boy" en sont de très bons exemples). Un album parfait pour végéter au soleil. Et si c'était l'album de votre été ?

Ted