Glenn Hughes est un chanteur bassiste essentiellement connu pour avoir été membre de Deep Purple de 1973 à 1976. Longtemps, sa grande consommation de cocaïne a mis un frein à ses capacités à travailler avec d'autres. Malgré quelques déboires qui viennent le hanter, Hughes participe à de beaux projets dans les années 80 : Run for cover (Gary Moore) et Seven star (Black Sabbath). Après avoir pris un nouvel essor au début des années 90, il fonde en 2010 Black Country Communion avec Joe Bonamassa et Jason Bonham (fils du batteur de Led Zeppelin). Bonamassa quitte rapidement le navire et la formation devient California Breed. En solo, Glenn Hughes poursuit sa carrière et sort son quatorzième album en 2016 : Resonate.



Désireux de toujours bien s'entourer, Glenn Hughes invite le temps de "Heavy" et "Long time gone" le batteur Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) qui a déjà travaillé sur cinq de ses albums. Autre surprise, le chant aigu d'un rock funky délivré par Glenn Hughes donne un véritable coup de jeune à sa musique. Pour un gars de 65 ans, c'est une belle performance qui se rapproche de l'énergie de Andrew Stockdale (Wolfmother). Côté instrumental, it's so heavy !!! La batterie de Pontus Engborg se fait marteler à grands coups de baguettes tandis que Søren Andersen balance ses gros riffs de guitare. La tendance est donnée, nous avons affaire à du hard rock old school. Si "My town" est faite pour imprimer facilement sa mélodie, "Flow" est plus agitée. Le guitariste envoie largement la sauce et réalise de superbes breaks funks. Glenn Hughes, libéré, se lance dans de plus grandes performances vocales. "Let it shine" apporte dans les chœurs un aspect plus soul mais la section instrumentale ne s'adoucit pas pour autant. Déjà utilisé dans Deep Purple, le synthé se retrouve dans la musique de Glenn Hugues. "God of money" est d'ailleurs l'illustration parfaite de cet instrument qui vient nourrir la puissance du reste du groupe en lui donnant du relief. Que serait le hard rock sans une petite balade mélancolique ? Glenn Hugues se plie à l'exercice avec "When I fall" et fait un peu chuter la température. "Stumble and go" renverse une dernière fois la vapeur et "Long time gone" - après s'être permis un petit passage acoustique - termine l'histoire en beauté.



En résumé, ce papy du rock au CV long comme le bras tire partie de son expérience pour produire une musique qui ravira les amateurs de hard rock de tous les âges.

Julien